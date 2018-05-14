Чистая прибыль Nissan за 2017-18 фингод выросла на 12,6%

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2017-18 финансового года (завершился 31 марта) увеличилась в годовом выражении на 12,6% — до 746,9 миллиарда иен (6,83 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 190,96 иены (1,7 доллара) против 165,94 иены (1,5 доллара) годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 22,6% — до 574,2 миллиарда иен (5,25 миллиарда долларов). Выручка выросла на 2% — до 11,95 триллиона иен (109,3 миллиарда долларов).

Мировые продажи компании Nissan в отчетном периоде составили рекордные 5,77 миллиона автомобилей, что на 2,6% выше показателя годичной давности. В Японии компания продала 584 тысячи автомобилей, что на 4,8% выше показателя 2016-2017 финансового года. Объем продаж в Китае вырос на 12,2% и составил 1,52 миллиона автомобилей. Таким образом, рыночная доля компании в стране достигла 5,6%.

В Европе без учета России компания реализовала 652 тысячи автомобилей, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Продажи компании в России при этом составили 105 тысяч автомобилей, что на 12% выше показателя годичной давности.

Nissan ожидает, что в 2018-19 финансовом году чистая прибыль составит 500 миллиардов иен (4,57 миллиарда долларов), операционная прибыль достигнет 540 миллиардов иен (4,9 миллиарда долларов), выручка — 12 триллионов иен (109,7 миллиарда долларов). В текущем финансовом году компания планирует продать 5,925 миллиона автомобилей.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании насчитывает около 247,5 тысячи человек.