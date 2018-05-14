Под Нижним Тагилом обнаружили две крупные нелегальные свалки

Сотрудники отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили две нелегальные свалки под Нижним Тагилом.

В ходе проверки возле села Николо-Павловское Пригородного района на площади 440 квадратных метров выявили свалку твердых бытовых отходов. Вторую свалку тех же отходов обнаружили на маршруте Новоасбест — Петрокаменское Пригородного района. Ее площадь составила более 5 000 квадратных метров.

В настоящее время выясняют категорию земельных участков и их правообладателей, чтобы привлечь их к административной ответственности за нанесение ущерба земле.

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