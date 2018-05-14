Погорельцев с Герцена разместили в школе и гостиницах

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Орла , Мераб Дохнадзе сообщил «Орловскому информбюро», как власти помогут жителям дома №3 по улице Герцена, где в минувшую субботу выгорело несколько квартир и пламенем уничтожена крыша.

«Решается вопрос по пунктам временного размещения. Часть жильцов кратковременно разместят в школе №4, остальных поселят в гостиницах «Орёл» и «Русь». С управляющей компанией решается вопрос по ремонту кровли», — цитирует чиновника «ОИ».

Огонь вспыхнул днем 12 мая в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки. К моменту прибытия пожарных он захватил две квартиры и выбрался на чердак. Тушить пожар пришлось и снаружи, и изнутри. В это время эвакуировали жильцов, а в доме напротив начала искрить проводка. Людей из того здания тоже пришлось выводить. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Следователи проверяют версию поджога. По словам соседей, пожар устроил мужчина, который повздорил с мамой.

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