Глава Приморского края и его супруга заработали в 2017 году более 22 млн рублей

Общий доход врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и его супруги по итогам 2017 года составил более 22 млн руб., сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на декларацию чиновника. Так, Тарасенко в прошлом году заработал 16,14 млн руб., а его супруга Светлана — 6,11 млн руб. В собственности главы региона находится квартира площадью 190,3 квадратных метра, гараж (24,4 «квадрата»), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, снегоход и прицеп. Его супруга владеет двумя жилыми домами, один — в России площадью 425 «квадратов», другой — в Испании на 225 «квадратов». Кроме того, она владеет земельными участками в России (3000 квадратных метров) и Испании (800 квадратных метров) и двумя машиноместами. Из транспортных средств в собственности жены врио губернатора — гидроцикл и прицеп.