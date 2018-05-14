Ещё
Глава Приморского края и его супруга заработали в 2017 году более 22 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Приморского края и его супруга заработали в 2017 году более 22 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Primpress
Общий доход врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и его супруги по итогам 2017 года составил более 22 млн руб., сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на декларацию чиновника.
Так, Тарасенко в прошлом году заработал 16,14 млн руб., а его супруга Светлана — 6,11 млн руб.
В собственности главы региона находится квартира площадью 190,3 квадратных метра, гараж (24,4 «квадрата»), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, снегоход и прицеп.
Его супруга владеет двумя жилыми домами, один — в России площадью 425 «квадратов», другой — в Испании на 225 «квадратов». Кроме того, она владеет земельными участками в России (3000 квадратных метров) и Испании (800 квадратных метров) и двумя машиноместами. Из транспортных средств в собственности жены врио губернатора — гидроцикл и прицеп.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил достичь полной доступности яслей в России к 2021 году Роспотребнадзор в I квартале оштрафовал нарушителей антитабачного закона на более чем на 30 млн рублей Житель Оренбурга прописал в своей квартире 103 граждан Узбекистана
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»56
Кудрин согласился на важный пост115
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева359
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ171
ЕС расширил санкции против России71
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение