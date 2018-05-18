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Курс доллара и евро на 18 мая
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Курс доллара и евро на 18 мая
Банки.ру
2 часа назад
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Фото:
Свободная пресса
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 18 мая, составляет 61,8215 рубля. Официальный курс евро — 73,0236 рубля.
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