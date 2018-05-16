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Курс доллара и евро на 16 мая
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Курс доллара и евро на 16 мая
Банки.ру
35 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 16 мая, составляет 61,9164 рубля. Официальный курс евро — 73,8601 рубля.
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