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Курс доллара и евро на 15 мая
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Курс доллара и евро на 15 мая 

Банки.ру 35 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 мая, составляет 61,7684 рубля. Официальный курс евро — 73,943 рубля.
Банки.ру: последние новости
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