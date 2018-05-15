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Курс доллара и евро на 15 мая
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Курс доллара и евро на 15 мая
Банки.ру
35 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 мая, составляет 61,7684 рубля. Официальный курс евро — 73,943 рубля.
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