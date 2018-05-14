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Курс доллара и евро на 14 мая
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Курс доллара и евро на 14 мая 

Банки.ру 42 минуты назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 мая, составляет 61,7354 рубля. Официальный курс евро — 73,5145 рубля.
Банки.ру: последние новости
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