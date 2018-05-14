Жилой комплекс с квартирами под реновацию на ул. Расплетина планируют ввести в III квартале 2020 г.

Жилой комплекс на ул. Расплетина площадью 71 тыс. кв. м, строительством которого занимается компания «КРОСТ», планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2020 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Ориентировочно, мы планируем жилой комплекс в III квартале 2020 г. ввести в эксплуатацию. Суммарная площадь объекта составит порядка 71 тыс. кв. м. В новом жилом комплексе по ул. Расплетина 13 тыс. кв. м. площадей будет передано городу для переселения жителей по двух городским программам» — заявили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора концерна «КРОСТ» Марины Любельской, с учетом расположения комплекса рядом с метро и развитой инфраструктурой района Щукино, финансовый эквивалент передаваемых городу квартир в жилом комплексе составит порядка 3 млрд руб. «Средняя цена за квадратный метр сопоставимой по стоимости с расположенными рядом жилыми комплексами бизнес-класса в 230 тыс. руб.», — пояснила М. Любельская.

Ранее пресс-служба Москомстройинвеста сообщала, что часть квартир будущего жилого комплекса на суммарной площадью 4 тыс. кв. м инвестор обязуется передать городу для целей реновации жилого фонда, а еще 9 тыс. кв. м — городу для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники.