На Вторчермете во время пожара в квартире пострадал инвалид-колясочник

Сегодня около 2 часов ночи загорелась квартира дома № 4 в Рижском переулке. Когда пожарные прибыли на место происшествия, они увидели, что пламя вырывается из окна квартиры на 3 этаже. Спасатели приняли решение немедленно эвакуировать жильцов с верхних этажей, одновременно с этим сотрудники МЧС проникли в горящую квартиру.

Внутри было двое человек: муж и жена. Мужчина сильно пострадал, он был без сознания. Спасатели передали его медикам, которые начали борьбу за его жизнь прямо на месте, в автомобиле реанимации, так как состояние мужчины было очень тяжелое.

Женщина, которую спасли из квартиры, рассказала, что пострадавший мужчина — ее муж. Он инвалид-колясочник. По ее словам, он, скорее всего, что-то готовил на кухне. Сама женщина в этот момент спала и проснулась от запаха дыма. Она выбежала из комнаты и увидела, что вся кухня объята пламенем.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, обгорели кухня и коридор. Но по всей квартире распространился едкий дым, поэтому вернуться туда женщина не смогла. Завернувшись в одеяло, она решила попроситься переночевать у соседей.