Власти Сахалина намерены к 2024 году решить жилищную проблему на курильском острове Итуруп

Правительство Сахалинской области намерено к 2024 году ликвидировать весь аварийный жилфонд и решить жилищную проблему на курильском острове Итуруп. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Проблема аварийного жилья сегодня — одна из самых актуальных для Курильского городского округа. После 2012 года непригодными для проживания здесь были признаны 37 домов общей площадью около 8 тысяч квадратных метров, треть аварийного жилфонда уже удалось расселить. Для решения жилищного вопроса в районе необходимо построить более 17 тысяч квадратных метров, муниципальные власти планируют их возвести к 2024 году», — пояснили в пресс-службе. По данным районной администрации, в настоящее время по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на Итурупе возводятся 5 домов, принято решение о закладке фундаментов еще 6 жилых зданий. Кроме того, развернуто строительство двух арендных домов, квартиры в которых уже в этом году получат работники бюджетной сферы и служащие. Впоследствии это жилье можно будет перевести в собственность, взяв действующую на Курилах ипотеку с нулевой ставкой. Еще два арендных дома сдадут на Итурупе в 2019 году.