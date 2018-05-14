В РФ построят дома с «дешевой» ипотекой 

Государство начнёт строить для россиян одноэтажные деревянные дома, чтобы продавать их в ипотеку по ставке 5-6% годовых. Такое жильё будет стоить в разы меньше квартиры, строиться в радиусе 50 километров от больших городов, а площадь каждого строения будет в несколько раз превышать площадь стандартной квартиры.
С предложением Правительству разработать на эту тему Федеральную программу собирается выступить замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
«Деревянное домостроение должно стать локомотивом всей лесной отрасли в рамках тезиса майского указа Владимира Путина о том, что к 2024 году российские семьи должны быть обеспечены доступным жильём, а ставка по ипотеке должна быть менее 8%», — сказал Нилов «Парламентской газете».
Он напомнил о том, что ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости довести объём жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год. «Мы предлагаем достичь этих показателей за счёт нашего леса, не продавать его за границу, а использовать на благо граждан», — уточнил Нилов.
Своё предложение он озвучит в четверг, 17 мая, на больших парламентских слушаниях фракции в Госдуме, посвящённым реализации майского указа главы государства.
«Пока Правительство только формируется, и у него нет возможности начать работу по реализации указа, мы дадим будущим министрам свои предложения. И к октябрю, когда будет свёрстан план федерального Правительства, наше предложение уже будет там», — добавил Нилов.
Он напомнил, что в Госдуме сейчас находятся на рассмотрении законопроекты о распространении «дальневосточного гектара» на всю территорию России и о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал на покупку дома для семьи: «Все эти документы в случае принятия помогут реализовать идею с одноэтажным строительством недорогого жилья».