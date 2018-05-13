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Под Петербургом загорелось помещение шиномонтажа
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Под Петербургом загорелось помещение шиномонтажа 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Бытовки площадью 100 квадратных метров горят в поселке Усть-Славянка под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС города.
"13 мая в 18:45 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Советский проспект (поселок Усть-Славянка), 44", — сказано в сообщении.
По данным МЧС, горят бытовки, оборудованные под шиномонтаж, и паллеты на общей площади 100 квадратных метров.
Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
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