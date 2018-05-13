Под Петербургом загорелось помещение шиномонтажа

"13 мая в 18:45 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Советский проспект (поселок Усть-Славянка), 44", — сказано в сообщении.

По данным МЧС, горят бытовки, оборудованные под шиномонтаж, и паллеты на общей площади 100 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 2 единицы техники и 10 человек личного состава.