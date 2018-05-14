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В Московском районе дал трещину многоэтажный дом
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В Московском районе дал трещину многоэтажный дом 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Вечером в минувшее воскресенье горожане заметили трещину в стене кирпичного жилого дома на улице Пулковской в Московском районе Санкт-Петербурга.
На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, пишет Фонтанка.ру. Горизонтальный разрыв образовался в торце дома между четвёртым и пятым этажами. Спецалисты МЧС осмотрели дом, часть жильцов пришлось эвакуировать. Двадцатичетырёхэтажное жилое здание на улице Пулковской ввели в эксплуатацию в 2009 году. Всего в доме 720 квартир. Застройщиком выступала компания «ЛЭК ИСТЕЙТ».
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