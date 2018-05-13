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Женщину доставили в больницу с пожара в жилом доме в Тотемском районе
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Женщину доставили в больницу с пожара в жилом доме в Тотемском районе 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Предположительно, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. В 03:11 пожар площадью 112 «квадратов» был ликвидирован. Поврежден чердак, внутренняя отделка квартир на втором этаже и наружная отделка дома.
49-летняя женщина с ожогами правого плеча, головы и ступней ног отправлена в больницу. По сообщению пресс-службы регионального Управления МЧС России, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке.
Неполадки в проводке привели к возгоранию в двухэтажном бревенчатом доме в Шекснинском районе. В поселок Чебсара накануне в 22 часа выезжали 14 пожарных на пяти единицах техники.
Площадь пожара составила 168 квадратных метров, полностью сгорела кровля и повреждена внутренняя, наружная отделка дома и чердак.
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