ТОП-5 депутатов-землевладельцев. Кто владеет Зауральскими землями?

Покупайте землю, Бог ее больше не делает! Добиваем список о доходах депутатов Курганской областной думы, сегодня «померим» депутатские квадраты. Также предлагаю ознакомиться и с транспортом наших избранников.

ТОП-5 депутатов-землевладельцев

5. Пятым в нашем списке оказался предприниматель Олег Колташев. В наличии у Олега более 50 объектов, занимающих 200 тысяч квадратных метров. Имеется своя железная дорога, здания для хранения и сушки зерна, элеваторы, цехи и ангары.

4. Пять объектов недвижимости Владимира Алейникова дают в сумме 1338000 квадратов и четвертое место в нашем списке.

3. На третьем месте — Владимир Остапенко и его полтора миллиона квадратных метров. Земельных участков всего шесть, три из которых разделены на доли.

2. Второе место достается директору компании «Велес» Дмитрию Ильтякову. В распоряжении депутата 59 земельных участков, занимающих площадь в два с половиной миллиона квадратных метров. Звучит весьма интересно, но двигаемся к первому месту.

1. Первое место в нашем рейтинге занимает предприниматель Федор Ярославцев. В запасе у Федора коровники, жилые дома и около 100 земельных участков, а число квадратных метров перевалило за 27 миллионов! Сложно представить такую территорию. Он по праву занимает первое место в нашем списке.