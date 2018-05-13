Ещё
ТОП-5 депутатов-землевладельцев. Кто владеет Зауральскими землями?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТОП-5 депутатов-землевладельцев. Кто владеет Зауральскими землями? 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Покупайте землю, Бог ее больше не делает! Добиваем список о доходах депутатов Курганской областной думы, сегодня «померим» депутатские квадраты. Также предлагаю ознакомиться и с транспортом наших избранников.
ТОП-5 депутатов-землевладельцев
5. Пятым в нашем списке оказался предприниматель Олег Колташев. В наличии у Олега более 50 объектов, занимающих 200 тысяч квадратных метров. Имеется своя железная дорога, здания для хранения и сушки зерна, элеваторы, цехи и ангары.
4. Пять объектов недвижимости Владимира Алейникова дают в сумме 1338000 квадратов и четвертое место в нашем списке.
3. На третьем месте — Владимир Остапенко и его полтора миллиона квадратных метров. Земельных участков всего шесть, три из которых разделены на доли.
2. Второе место достается директору компании «Велес» Дмитрию Ильтякову. В распоряжении депутата 59 земельных участков, занимающих площадь в два с половиной миллиона квадратных метров. Звучит весьма интересно, но двигаемся к первому месту.
1. Первое место в нашем рейтинге занимает предприниматель Федор Ярославцев. В запасе у Федора коровники, жилые дома и около 100 земельных участков, а число квадратных метров перевалило за 27 миллионов! Сложно представить такую территорию. Он по праву занимает первое место в нашем списке.
Уральский меридиан: последние новости
В Югре росгвардейцы пронесли знамя победы по улицам окружной столицы Людмила Варакина: Праймериз показал — дилетанты идут во власть «Белуха»: кто в Тюмени разбирает «заброшку» по кирпичу?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской90
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту450
«Оружие Путина» назвали «убийцей» американских авианосцев194
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке364
Британия угодила в скандал на «Евровидении»73
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ
Украина В мире
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
00:38
В Дубае загорелся небоскреб
Пожары Происшествия
00:36
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке
Армия В мире
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение