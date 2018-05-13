В Орле мужчина поджог квартиру, а сгорела крыша многоквартирного дома 

Накануне, 12 мая, в 18:45 в ОДС ЦУКС поступило сообщение о пожаре в доме №3 по улице Герцена в Орле.
На место возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание ликвидировано. Имеются пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
По словам соседей, пожар устроил один из жильцов. Мужчина отличается асоциальным поведением, хорошо известен всем своими выходками. В этот день он повздорил с мамой. Сын поджег квартиру, пламя начало стремительно распространяться. Огонь добрался до крыши и уничтожил ее.