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В Орле мужчина поджог квартиру, а сгорела крыша многоквартирного дома
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В Орле мужчина поджог квартиру, а сгорела крыша многоквартирного дома 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
Накануне, 12 мая, в 18:45 в ОДС ЦУКС поступило сообщение о пожаре в доме №3 по улице Герцена в Орле.
На место возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание ликвидировано. Имеются пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
По словам соседей, пожар устроил один из жильцов. Мужчина отличается асоциальным поведением, хорошо известен всем своими выходками. В этот день он повздорил с мамой. Сын поджег квартиру, пламя начало стремительно распространяться. Огонь добрался до крыши и уничтожил ее.
Сообщение В Орле мужчина поджог квартиру, а сгорела крыша многоквартирного дома появились сначала на РИА 57.
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