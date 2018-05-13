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Приморские огнеборцы спасли человека из огненного плена
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Приморские огнеборцы спасли человека из огненного плена
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
В вечернее время на пульт пожарной охраны Хасанского муниципального района поступил сигнал о пожаре в квартире дома, расположенного в
поселке Посьет
на улице Портовой, сообщает PRIMPTRESS со ссылкой на
ГУ МЧС России
по
Приморскому краю
.
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