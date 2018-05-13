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Приморские огнеборцы спасли человека из огненного плена
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Приморские огнеборцы спасли человека из огненного плена 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В вечернее время на пульт пожарной охраны Хасанского муниципального района поступил сигнал о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Посьет на улице Портовой, сообщает PRIMPTRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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