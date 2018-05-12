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Восемь детей спасли на пожаре в Татарстане
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Восемь детей спасли на пожаре в Татарстане 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Утром 11 мая произошёл пожар в Лениногорском районе республики. Как сообщает ГУ МЧС Росси по Татарстану, в 6 часов 40 минут поступило сообщение о возгорании бревенчатого одноэтажного дома на две семьи по улице Советской в селе Федотовка.
Квартира была оборудована автономными пожарными извещателями, которые вовремя сработали, предупредив жильцов о пожаре. Это спасло человеческие жизни. Ещё до прибытия подразделений пожарной охраны жильцы вышли сами и вывели из горящего дома восемь детей.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
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