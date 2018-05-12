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В Самаре погорельцам с 7 детьми выделили четырехкомнатную квартиру
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В Самаре погорельцам с 7 детьми выделили четырехкомнатную квартиру 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Власти Самары пришли на помощь семье с 7 детьми, которые потеряли свой дом из-за пожара. Департамент управления имуществом подыскал для них новое жилье — четырёхкомнатную квартиру в доме на Каховской. Об этом сообщили в администрации Самары.
— Жилье предоставили из маневренного фонда муниципалитета. Администрация Кировского района и управляющая компания «Жилуниверсал» за счет собственных средств отремонтировали помещение, после чего семья заехала в квартиру, — рассказали в администрации.
Новоселы уже расставили всю мебель в новом доме, перевезли вещи. Дело осталось за малым — повесить шторы, картины и прочие мелочи.
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