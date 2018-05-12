Администрация Псковской области выставила на продажу здание бывшего купеческого особняка «Казаковский дом» 

Администрация Псковской области приняла решение приватизировать объект культурного наследия регионального значения бывший купеческий особняк «Казаковский дом» на улице Ставского в Великих Луках: соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации. По предварительной оценке экспертов, цена здания (площадь — 653 кв. м.) составляет 2 млн 806,9 тыс. рублей, цена участка — (1 792 кв. м.) — 4 млн 039,2 тыс. рублей. Для покупателя комитет по охране объектов культурного наследия разработал охранные обязательства, они опубликованы в приложении к распоряжению. «Казаковский дом» относится к постойкам второй половины XIX века. В начале XX века дом перешёл по наследству некоему Т. И. Суетову. Новый владелец с 1902 по 1906 год сдавал дом в аренду открывшемуся техническому железнодорожному училищу, которое пока не имело своего собственного здания. В 1908 году здание было выкуплено земством для нужд больницы, и в 1910 году в доме поселился Владимир Алексеевич Моисеев — новый земский врач. С 1917 по 1929 год В. А. Моисеев был главным врачом уездной больницы. Так дом и получил название «Дом врача». До середины 2015 года здесь располагалась бухгалтерия центральной городской больницы, затем здание были передано Великолукской епархии. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».