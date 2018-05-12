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Администрация Псковской области выставила на продажу здание бывшего купеческого особняка «Казаковский дом»
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Администрация Псковской области выставила на продажу здание бывшего купеческого особняка «Казаковский дом» 

Псковская губерния 1 час назад
Администрация Псковской области приняла решение приватизировать объект культурного наследия регионального значения бывший купеческий особняк «Казаковский дом» на улице Ставского в Великих Луках: соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации. По предварительной оценке экспертов, цена здания (площадь — 653 кв. м.) составляет 2 млн 806,9 тыс. рублей, цена участка — (1 792 кв. м.) — 4 млн 039,2 тыс. рублей. Для покупателя комитет по охране объектов культурного наследия разработал охранные обязательства, они опубликованы в приложении к распоряжению. «Казаковский дом» относится к постойкам второй половины XIX века. В начале XX века дом перешёл по наследству некоему Т. И. Суетову. Новый владелец с 1902 по 1906 год сдавал дом в аренду открывшемуся техническому железнодорожному училищу, которое пока не имело своего собственного здания. В 1908 году здание было выкуплено земством для нужд больницы, и в 1910 году в доме поселился Владимир Алексеевич Моисеев — новый земский врач. С 1917 по 1929 год В. А. Моисеев был главным врачом уездной больницы. Так дом и получил название «Дом врача». До середины 2015 года здесь располагалась бухгалтерия центральной городской больницы, затем здание были передано Великолукской епархии. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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