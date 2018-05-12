Пьяный москвич поджог квартиру вместе с матерью

Вечером 11 мая по номеру 02 поступила информация о пожаре в Отрадном , в доме № 12 по улице Каргопольской. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил в квартире только перепуганную 73‐летнюю пенсионерку, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила, что пожар в квартире устроил ее 40-летний сын. По словам пенсионерки, он пришел домой выпившим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил поджог в квартире.

Прибывшие пожарные локализовали и потушили огонь, который успел распространиться на площади в девять квадратных метров. Здоровью и жизни пожилой женщины сейчас ничего не угрожает.

После случившегося полиция начала проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, уточнил источник в правоохранительных органах.