Ещё
В Москве нашли подержанное жилье за 302 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве нашли подержанное жилье за 302 миллиона рублей 

dom.lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Самая дорогая вторичная квартира из числа расположенных на столичных пешеходных улицах оценивается в 302 миллиона рублей. Лот находится в доме в Лаврушинском переулке. Об этом сообщается в материалах компании «Азбука Жилья», поступившем 11 мая в редакцию «Дома».
Как отмечается в исследовании, из 20 московских улиц, свободных от движения автотранспорта, жилье на вторичном рынке представлено на девяти. Все эти улицы находятся в ЦАО, в пределах Бульварного кольца.
«За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 лотов. При этом средняя стоимость квадратного метра увеличилась на четыре процента, до 589,9 тысяч рублей. Квартиры на таких улицах отличаются премиальным расположением, что отражается в их стоимости. В среднем цена выше на 21 процент по сравнению с общим предложением на вторичном рынке ЦАО», — прокомментировал Владимир Каширцев, генеральный директор компании «Азбука Жилья».
Самое дешевое предложение на московских пешеходных улицах зафиксировано на Арбате: на продажу за 22 миллиона рублей выставлена 64-метровая квартира. Самое дорогое предложение — в Лаврушинском переулке. Лот площадью 261 квадратный метр продается за 302,7 миллиона рублей.
Согласно опубликованным в начале апреля данным компании «Метриум», на рынке новостроек Москвы в тройку самых дорогих предложений первого квартала 2018 года вошли квартира в ЖК Резиденция «Монэ» (284,1 миллиона рублей за 280,2 квадратного метра), ЖК «Вишневый сад» (332,1 миллиона рублей за 247 квадратных метров) и «Нескучный HOME&SPA» (427,3 миллиона рублей за 471,1 квадратного метра).
dom.lenta.ru: последние новости
Дотянулись до кармана Новая Москва оказалась в два раза популярнее «старой» Спрос на загородное жилье в Подмосковье обвалился на треть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен758
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»440
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери76
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии308
Познер разочаровался в СПЧ160
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение