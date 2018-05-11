В Москве нашли подержанное жилье за 302 млн рублей

В Москве нашли подержанное жилье за 302 миллиона рублей

Самая дорогая вторичная квартира из числа расположенных на столичных пешеходных улицах оценивается в 302 миллиона рублей. Лот находится в доме в Лаврушинском переулке. Об этом сообщается в материалах компании «Азбука Жилья», поступившем 11 мая в редакцию «Дома».

Как отмечается в исследовании, из 20 московских улиц, свободных от движения автотранспорта, жилье на вторичном рынке представлено на девяти. Все эти улицы находятся в ЦАО, в пределах Бульварного кольца.

«За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 лотов. При этом средняя стоимость квадратного метра увеличилась на четыре процента, до 589,9 тысяч рублей. Квартиры на таких улицах отличаются премиальным расположением, что отражается в их стоимости. В среднем цена выше на 21 процент по сравнению с общим предложением на вторичном рынке ЦАО», — прокомментировал Владимир Каширцев, генеральный директор компании «Азбука Жилья».

Самое дешевое предложение на московских пешеходных улицах зафиксировано на Арбате: на продажу за 22 миллиона рублей выставлена 64-метровая квартира. Самое дорогое предложение — в Лаврушинском переулке. Лот площадью 261 квадратный метр продается за 302,7 миллиона рублей.