Детский сад на 140 мест планируют построить в Раменском районе

Детский сад общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров построят в одном из коттеджных поселков в Кратове Раменского района Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство детского образовательного учреждения на 140 мест в городском поселении Кратово Раменского муниципального района. Объект будет расположен в коттеджном поселке «Прозоровское-Голицыно», — сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев

Как поясняется в сообщении, здание детского сада будет переменной этажности, состоящим из двух— и трехэтажных частей. Общая площадь здания составит около 3,6 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 мест (8 групп).

В детском саду разместятся: групповые ячейки с игровыми и спальнями, зал музыкальных занятий с инвентарной, универсальный зал с кладовой, методический кабинет, кабинет логопеда, зал физкультурных занятий с инвентарной, а также медицинский блок, пищеблок и вспомогательные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, выполнят озеленение.

Застройщиком объекта выступает АО «ЮИТ КантриСтрой». Финансирование строительства будет осуществляться за счет собственных средств застройщика. Срок действия разрешения на строительство — до 23 апреля 2020 года.