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Турпоток в Крым вырастет на 20 процентов благодаря мосту и аэропорту
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Турпоток в Крым вырастет на 20 процентов благодаря мосту и аэропорту 

Российская Газета 8 мая 2018
Фото: Российская Газета
Турпоток в Крым увеличится более чем на 20 процентов в сравнении с прошлым годом после запуска движения по Крымскому мосту и открытия нового терминала аэропорта Симферополь. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передает РИА Новости.
— Существуют различные оценки роста турпотока в Крым в 2018 году после открытия моста и нового терминала аэропорта, но думаю, что он даст показатель более 20 процентов по сравнению с прошлым годом, — цитирует агентство Барзыкина. — По разным оценкам, общее количество туристов в Крыму в 2018 году должно вырасти до шести миллионов человек.
В первое время ожидается наплыв самостоятельных туристов на автомобилях, для которых такая поездка будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем на самолете. Также Крымский мост упростит организацию автобусных туров на полуостров.
— Открытие моста через Керченский пролив для движения автотранспорта окажет положительное влияние на рост как самостоятельного, так и организованного туристических потоков, — отметил Барзыкин. — Станет гораздо легче реализовывать автобусные туры в Крым, так как раньше этому во многом мешали временные затраты на паромной переправе, а также погодные условия, из-за которых движение паромов было затруднено.
Симферопольский аэропорт будет принимать основной поток организованных туристов, считает эксперт.
— Туроператоры сейчас относятся с большим оптимизмом к формированию пакетных туров в Крым, чем раньше. Сегодня такие программы уже формируются в более чем 40 регионах России, — добавил он.
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