Турпоток в Крым вырастет на 20 процентов благодаря мосту и аэропорту

Турпоток в Крым увеличится более чем на 20 процентов в сравнении с прошлым годом после запуска движения по Крымскому мосту и открытия нового терминала аэропорта Симферополь . Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передает РИА Новости.

— Существуют различные оценки роста турпотока в Крым в 2018 году после открытия моста и нового терминала аэропорта, но думаю, что он даст показатель более 20 процентов по сравнению с прошлым годом, — цитирует агентство Барзыкина. — По разным оценкам, общее количество туристов в Крыму в 2018 году должно вырасти до шести миллионов человек.

В первое время ожидается наплыв самостоятельных туристов на автомобилях, для которых такая поездка будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем на самолете. Также Крымский мост упростит организацию автобусных туров на полуостров.

— Открытие моста через Керченский пролив для движения автотранспорта окажет положительное влияние на рост как самостоятельного, так и организованного туристических потоков, — отметил Барзыкин. — Станет гораздо легче реализовывать автобусные туры в Крым, так как раньше этому во многом мешали временные затраты на паромной переправе, а также погодные условия, из-за которых движение паромов было затруднено.

Симферопольский аэропорт будет принимать основной поток организованных туристов, считает эксперт.