Ещё
Четырехлетний мальчик решил поиграть в ремонт розетки и спалил квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырехлетний мальчик решил поиграть в ремонт розетки и спалил квартиру 

dom.lenta.ru 32 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
В одном из многоквартирных домов по улице Октябрьской в Орле произошел пожар повышенной категории сложности. Причиной стала игра в ремонт розетки, которой занимался четырехлетний мальчик. Об этом сообщает региональный портал «Орловское информбюро».
В квартире в момент возгорания находились четырехлетний мальчик и его бабушка. Пока женщина была на кухне, ребенок решил поиграть с розеткой, это спровоцировало возгорание. Мальчик прибежал к бабушке и сообщил ей о том, что в комнате загорелось кресло. После этого женщина попыталась потушить огонь, но он очень быстро распространился по всему помещению.
Бабушка вызвала пожарных и быстро покинула квартиру вместе с мальчиком. В результате пожала никто не пострадал, выгорела часть помещений квартиры.
Оставшиеся без присмотра даже на короткое время дети часто устраивают домашние пожары. Так, в начале апреля трехлетний мальчик поджег ковер, висевший на стене квартиры, что стало причиной пожара, повредившего жилье и уничтожившего часть имущества.
В декабре 2017-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде: ребенок, играя с зажигалкой, поджег кровать. Всем членам семьи, находившимся в квартире, пришлось эвакуироваться.
dom.lenta.ru: последние новости
Дотянулись до кармана Посадки будут Новая Москва оказалась в два раза популярнее «старой»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»382
Познер разочаровался в СПЧ61
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив180
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии138
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией390
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение