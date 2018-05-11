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За год ректор ВятГУ Валентин Пугач потерял в зарплате 2,3 млн рублей
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За год ректор ВятГУ Валентин Пугач потерял в зарплате 2,3 млн рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно декларации, ректор ВятГУ Валентин Пугач в прошлом году заработал 3,2 млн рублей. Это почти примерно на 2,5 миллиона меньше, чем в 2016 году — тогда он пополнил семейную копилку на 5,5 млн рублей. Пугачу принадлежат автомобили Lexus и Mitsubishi, мотоцикл Suzuki, прицеп, земельный участок площадью 684 кв. метра, неэксплуатируемый объект площадью 756 кв. метров, а также квартира в долевой собственности с женой и детьми площадью 182,5 кв. метра.
Супруга ректора Вятского госуниверситета в 2017 году ничего не заработала, однако на нее записан земельный участок площадью почти 10 тысяч кв. метров и квартира площадью 51,9 кв. метров.
Напомним, вчера также появилась информация о доходах ректора Кировского медуниверситета Льва Железнова. Он за 2017 год заработал гораздо меньше Пугача — только 1,6 млн рублей.
Фото: www.vyatsu.ru
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