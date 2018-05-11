92 млн рублей будет выделено на переселение людей из ветхого жилья в Сочи

Согласно документу, Сочи получит 91,8 млн рублей, а Нефтегорское городское поселение Апшеронского района — 6,2 млн рублей.

Всего планируется переселить 291 человека из 95 жилых помещений общей площадью 3,5 тыс. кв. метров.

Как уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона, именно в этих двух муниципальных образованиях остались дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. Они будут расселены в рамках адресной программы Краснодарского края , продленной до конца 2018 года.

С 2013 по 2017 годы на территории 19 муниципальных образований Кубани было переселено 4177 человек из 1589 квартир общей площадью 56,8 тыс. кв. метров. Всего на эти цели было израсходовано 2,8 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета — 971,4 млн, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.