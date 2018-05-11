Тело пенсионерки пролежало в квартире в Конькове около недели

В одной из квартир в районе Коньково обнаружен труп пенсионерки с гнилостными изменениями. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах.

Тело пролежало в квартире около семи дней. «Днем 10 мая в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры дома на ул. Профсоюзная исходит неприятный запах. Там находился труп 67-летней хозяйки жилища с гнилостными изменениями», — уточняется в сообщении.

Сейчас причина смерти пенсионерки устанавливается в морге. По факту смерти проводится проверка.