Санкт‑Петербург впервые обогнал Москву по объему ввода жилья

Впервые в истории рынка недвижимости Санкт-Петербург обогнал Москву по объему ввода жилья: по итогам первого квартала 2018 года местные показатели оказались в 3,5 раза лучше столичных, пишет в пятницу газета «Коммерсант»

«В новостройках Москвы на продажу выставлено на 19% квартир меньше, чем в Санкт-Петербурге — 60,7 тысячи и 72,2 тысячи лотов соответственно, подсчитали в ЦИАН . По объему ввода нового жилья Петербург также опережает столицу: там в первом квартале этого года в эксплуатацию ввели 686 тысяч квадратных метров, в Москве — 186 тысяч квадратных метров», — говорит в статье.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, за всю историю анализа рынка недвижимости Санкт-Петербург впервые обогнал Москву без искусственных ограничений по итогам прошлого года. В Ленинградской области было сдано 3,53 миллиона квадратных метров жилья, в Подмосковье — 3,41 миллиона квадратных метров. В 2016 году Подмосковье обогнало Ленинградскую область.

Газета отмечает, что сейчас Санкт-Петербург переживает пик популярности малогабаритных квартир и студий. На эти объекты приходится 70% продаж — в полтора раза больше, чем в Москве, где покупатели стали отказываться от такого формата жилья.