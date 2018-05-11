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Санкт‑Петербург впервые обогнал Москву по объему ввода жилья
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Санкт‑Петербург впервые обогнал Москву по объему ввода жилья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Впервые в истории рынка недвижимости Санкт-Петербург обогнал Москву по объему ввода жилья: по итогам первого квартала 2018 года местные показатели оказались в 3,5 раза лучше столичных, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
«В новостройках Москвы на продажу выставлено на 19% квартир меньше, чем в Санкт-Петербурге — 60,7 тысячи и 72,2 тысячи лотов соответственно, подсчитали в ЦИАН. По объему ввода нового жилья Петербург также опережает столицу: там в первом квартале этого года в эксплуатацию ввели 686 тысяч квадратных метров, в Москве — 186 тысяч квадратных метров», — говорит в статье.
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, за всю историю анализа рынка недвижимости Санкт-Петербург впервые обогнал Москву без искусственных ограничений по итогам прошлого года. В Ленинградской области было сдано 3,53 миллиона квадратных метров жилья, в Подмосковье — 3,41 миллиона квадратных метров. В 2016 году Подмосковье обогнало Ленинградскую область.
Газета отмечает, что сейчас Санкт-Петербург переживает пик популярности малогабаритных квартир и студий. На эти объекты приходится 70% продаж — в полтора раза больше, чем в Москве, где покупатели стали отказываться от такого формата жилья.
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