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Пожарные спасли женщину от смерти в Питкяранте
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Пожарные спасли женщину от смерти в Питкяранте 

Карельские вести 2 часа назад
Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь для медиков.
Вчера, в четверг 10 мая, в 10:29 в пожарно-спасательную часть №55 по охране города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи, сообщает источник близкий к МЧС по РК. Необходимо попасть в квартиру расположенную на третьем этаже жилого дома, где женщина не открывает дверь.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя 3-х коленную лестницу, проникли в квартиру через окно и запустили врачей скорой помощи.
Как выяснилось, женщине стало плохо, она сама успела вызвать скорую, а вот дверь открыть врачам уже не смогла. Помощь в лице пожарных подоспела вовремя и медики успели оказать женщине необходимую помощь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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