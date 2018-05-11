Пожарные спасли женщину от смерти в Питкяранте

Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь для медиков.

Вчера, в четверг 10 мая, в 10:29 в пожарно-спасательную часть №55 по охране города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи, сообщает источник близкий к МЧС по РК. Необходимо попасть в квартиру расположенную на третьем этаже жилого дома, где женщина не открывает дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя 3-х коленную лестницу, проникли в квартиру через окно и запустили врачей скорой помощи.

Как выяснилось, женщине стало плохо, она сама успела вызвать скорую, а вот дверь открыть врачам уже не смогла. Помощь в лице пожарных подоспела вовремя и медики успели оказать женщине необходимую помощь.