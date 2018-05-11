В Омской области произошёл крупный пожар с жертвами

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в квартире 3-этажного дома в посёлке Большегривское Нововаршавского района.

По данным МЧС, к моменту их прибытия было плотное задымление в подъезде. Жители, 28 человек, среди которых было двое детей, эвакуировались самостоятельно. Для тушения были задействованы два пожарных автомобиля.

Как установили следователи, в огне погибли два пенсионера: 67-летний хозяин квартиры и его 71-летняя соседка. По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, проживали трое братьев, одного из которых не было дома, второй успел выбежать, а третий, инвалид, погиб. Также погибла соседка, тело которой было обнаружено в подъезде дома.

«Исходя из данных, полученных при осмотре места происшествия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с непотушенной сигаретой, которую в постели курил один из братьев», — прокомментировали в СКР.