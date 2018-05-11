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В Омской области произошёл крупный пожар с жертвами
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В Омской области произошёл крупный пожар с жертвами 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в квартире 3-этажного дома в посёлке Большегривское Нововаршавского района.
По данным МЧС, к моменту их прибытия было плотное задымление в подъезде. Жители, 28 человек, среди которых было двое детей, эвакуировались самостоятельно. Для тушения были задействованы два пожарных автомобиля.
Как установили следователи, в огне погибли два пенсионера: 67-летний хозяин квартиры и его 71-летняя соседка. По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, проживали трое братьев, одного из которых не было дома, второй успел выбежать, а третий, инвалид, погиб. Также погибла соседка, тело которой было обнаружено в подъезде дома.
«Исходя из данных, полученных при осмотре места происшествия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с непотушенной сигаретой, которую в постели курил один из братьев», — прокомментировали в СКР.
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