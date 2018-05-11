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Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры внутри МКАД
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Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры внутри МКАД 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Стоимость самой дешевой вторичной квартиры внутри МКАД составляет 1,6 млн рублей, пишет РБК. За эту сумму можно приобрести студию в Востряковском проезде в районе Бирюлево Западное на юге столицы.
Жилье представляет собой «выделенное» из большой квартиры помещение с санузлом и необходимыми коммуникациями: по факту покупатель покупает долю в большой квартире. Студия площадью 14 «квадратов» расположена на первом этаже 14-этажного дома.
Если расширить поиск за счет малогабариток, то можно ориентироваться на цену от 3,6 млн рублей. За эти деньги предлагается квартира площадью 22 кв. м на Щелковском шоссе. Она располагается на восьмом этаже девятиэтажного кирпичного дома, в 10–12 минутах транспортом от метро «Щелковская».
За 3,7 млн руб. можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 34,3 «квадрата» в районе Бирюлево Восточное на Михневской улице. Квартира расположена на первом этаже девятиэтажного дома в 14–18 минутах транспортом от метро «Царицыно».
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