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Здание психоневрологического диспансера горело на севере Москвы
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Здание психоневрологического диспансера горело на севере Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на улице Смольная в Москве, спасено девять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.
В 17:50 в ведомство поступило сообщение о возгорании в подвале на улице Смольная, дом 5.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению возгорания в квартире на шестом этаже. Пожар ликвидирован в 18:18», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли девять человек.
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен психоневрологический диспансер №4.
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