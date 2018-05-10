Здание психоневрологического диспансера горело на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на улице Смольная в Москве , спасено девять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В 17:50 в ведомство поступило сообщение о возгорании в подвале на улице Смольная, дом 5.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению возгорания в квартире на шестом этаже. Пожар ликвидирован в 18:18», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли девять человек.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен психоневрологический диспансер №4.