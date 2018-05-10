Ещё
«Донстрой» начал передачу квартир в первом готовом доме ЖК «Символ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня

«Донстрой» начал передачу квартир в первом готовом доме ЖК «Символ» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» начала передачу квартир в первом готовом доме своего проекта «Символ», говорится в сообщении компании.
"В мае стартовала выдача ключей от квартир в 6-м корпусе, получившем адрес: шоссе Энтузиастов, дом 1, корпус 1. Объект был сдан досрочно: по проектной декларации ввод в эксплуатацию был запланирован во втором квартале 2018 года, строители же получили разрешение на ввод в марте, что позволило с опережением графика передать дом управляющей компании и начать выдачу ключей", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что корпус 6 общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров входит в малоэтажный квартал «Достоинство». В четырех секциях расположено 126 квартир.
В доме спроектированы двусторонние грузовые лифты с отдельными зонами загрузки как на нижнем уровне, так и на жилых этажах. Подземный паркинг в корпусе оформлен в контрастных графитово-желтых цветах. На въезде установлена система автоматической мойки колес — специальные фотоэлементы фиксируют заезд автомобиля и подают сигнал вмонтированным в пол и в боковые стойки омывателям.
Также в доме есть система принудительной приточной вентиляции: в квартиры поступает свежий очищенный воздух, что позволяет не открывать окна для проветривания, добавляется в материалах. Корпус 6 стал первым построенным домом проекта «Символ», занимающего около 60 гектаров на границе Центрального административного округа Москвы.
"Донстрой" — девелоперская компания Москвы в основном в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
РИА Недвижимость: последние новости
Новостройки новой Москвы продаются вдвое лучше "старомосковских" Часть квартир в ЖК на улице Расплетина в Москве отдадут под нужды реновации Суд отложил иск Промсвязьбанка к бизнес-центру в Москве на 6,3 млрд руб
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества61
Россиян предупредили о социальной революции714
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы33
Меркель успокоила Иран49
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1337
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение