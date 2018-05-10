«Донстрой» начал передачу квартир в первом готовом доме ЖК «Символ»

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» начала передачу квартир в первом готовом доме своего проекта «Символ», говорится в сообщении компании.

"В мае стартовала выдача ключей от квартир в 6-м корпусе, получившем адрес: шоссе Энтузиастов, дом 1, корпус 1. Объект был сдан досрочно: по проектной декларации ввод в эксплуатацию был запланирован во втором квартале 2018 года, строители же получили разрешение на ввод в марте, что позволило с опережением графика передать дом управляющей компании и начать выдачу ключей", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что корпус 6 общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров входит в малоэтажный квартал «Достоинство». В четырех секциях расположено 126 квартир.

В доме спроектированы двусторонние грузовые лифты с отдельными зонами загрузки как на нижнем уровне, так и на жилых этажах. Подземный паркинг в корпусе оформлен в контрастных графитово-желтых цветах. На въезде установлена система автоматической мойки колес — специальные фотоэлементы фиксируют заезд автомобиля и подают сигнал вмонтированным в пол и в боковые стойки омывателям.

Также в доме есть система принудительной приточной вентиляции: в квартиры поступает свежий очищенный воздух, что позволяет не открывать окна для проветривания, добавляется в материалах. Корпус 6 стал первым построенным домом проекта «Символ», занимающего около 60 гектаров на границе Центрального административного округа Москвы.

"Донстрой" — девелоперская компания Москвы в основном в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.