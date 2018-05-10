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Монтажники сняли панораму Петербурга со шпиля «Лахта‐центра»
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Монтажники сняли панораму Петербурга со шпиля «Лахта‐центра» 

360tv.ru 1 час назад
Строители, возводящие небоскреб «Лахта‐центр» в Санкт‐Петербурге, сняли виды города, открывающиеся на высоте 462 метра. Ролик появился на Youtube.
Общественно-деловой комплекс строят в Лахте которая является исторической частью Петербурга. Его ключевым объектом станет штаб-квартира концерна «Газпром».
Комплекс будет включать небоскреб и многофункциональное здание, которое будет разделено атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь помещений составит 400 тысяч квадратных метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на III квартал 2018 года.
Небоскреб «Лахта‐центр» считается самым высоким здание в России и Европе.
30 января на башне «Лахта‐Центра» в Санкт‐Петербурге завершили монтаж шпиля, который стал самой высокой точкой небоскреба. На шпиле (87-й этаж башни) будет находиться смотровая площадка, а оставшаяся часть сооружения будет отдана под техническое помещение.
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