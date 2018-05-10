Ещё
Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство дома культуры в пос. Молодежный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство дома культуры в пос. Молодежный 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Разрешение на строительство выдано дому культуры в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) городской округ Молодежный в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство дома культуры «Молодежный» с концертным залом на 200 мест в ЗАТО городской округ Молодежный», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе пояснили, что, согласно проектной документации, предусмотрен демонтаж существующего здания ДК «Молодежный», расположенного по адресу: пос. Молодежный, д. 29, и возведение современного центра культуры с помещениями для кружковой работы, творческими лабораториями, сценическими помещениями. Общая площадь двухэтажного здания составит около 1,4 тыс. кв. м. Дом культуры рассчитан на 280 посетителей.
«На прилегающей территории будет сформировано общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий, обустроены пешеходные дорожки и тротуары, паркинг на 25 машиномест, выполнено озеленение. В качестве дополнительного элемента благоустройства планируется построить фонтан общей площадью 35 кв. м. На объекте будут учтены требования по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения маломобильных групп населения», — указано в сообщении.
Уточняется, что финансирование строительства будет осуществляться за счет регионального и муниципального бюджетов. Планируемый срок завершения работ — 2019 г.
«Строительство будет вестись на основании проектной документации повторного применения, получившей положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в феврале 2018 г. при реализации проекта строительства Дома культуры в пос. им. Цюрупы Воскресенского района, что оптимизирует расходы бюджетов на проектирование и строительство объекта», — отметил Р. Тагиев.
Агентство «Москва»: последние новости
Часть квартир в новом жилом комплексе на ул. Расплетина передадут под нужды реновации Столичные власти выставят на торги семь земельных участков на юге Москвы, в Зеленограде и ТиНАО Пассажиропоток поездов «Аэроэкспресс» в январе-апреле вырос на 2% - до 3,4 млн человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции568
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1259
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала674
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение