Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство дома культуры в пос. Молодежный

Разрешение на строительство выдано дому культуры в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) городской округ Молодежный Подмосковье . Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство дома культуры «Молодежный» с концертным залом на 200 мест в ЗАТО городской округ Молодежный», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе пояснили, что, согласно проектной документации, предусмотрен демонтаж существующего здания ДК «Молодежный», расположенного по адресу: пос. Молодежный, д. 29, и возведение современного центра культуры с помещениями для кружковой работы, творческими лабораториями, сценическими помещениями. Общая площадь двухэтажного здания составит около 1,4 тыс. кв. м. Дом культуры рассчитан на 280 посетителей.

«На прилегающей территории будет сформировано общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий, обустроены пешеходные дорожки и тротуары, паркинг на 25 машиномест, выполнено озеленение. В качестве дополнительного элемента благоустройства планируется построить фонтан общей площадью 35 кв. м. На объекте будут учтены требования по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения маломобильных групп населения», — указано в сообщении.

Уточняется, что финансирование строительства будет осуществляться за счет регионального и муниципального бюджетов. Планируемый срок завершения работ — 2019 г.

«Строительство будет вестись на основании проектной документации повторного применения, получившей положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в феврале 2018 г. при реализации проекта строительства Дома культуры в пос. им. Цюрупы Воскресенского района, что оптимизирует расходы бюджетов на проектирование и строительство объекта», — отметил Р. Тагиев.