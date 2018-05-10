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Квартиры в новом ЖК в Щукине частично передадут под программу реновации
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Квартиры в новом ЖК в Щукине частично передадут под программу реновации 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В районе Щукино построят жилой комплекс. Квартиры в нем частично передадут под программу реновации. Проект изменений в Правила землепользования и застройки Москвы рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия.
Комплекс площадью в 71 тысячу квадратных метроврасположится на улице Расплетина, владение 3. 4 тысячи квадратных метров используют для переселения жителей района Щукино.
Также в построенное жилье въедут жители домов, подлежащих сносу в рамках комплексной реконструкции квартала 82 района Хорошево-Мневники. На это предусмотрено 9 тысяч квадратных метров.
Сейчас земельный участок под строительство ЖК свободен от застройки. Ранее на нем снесли нежилые здания общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на месте двух долгостроев на северо-западе столицы планируют построить жилые дома по программе реновации. Жилые дома возведут в районе Тушино.
Один из них будет располагаться в микрорайоне 11, корпус 1. Сейчас по этому адресу находится ветхое административное здание. Другой дом построят на улице Лодочная, на месте отселенного жилого дома.
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