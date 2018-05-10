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К реконструкции Соборной площади в Белгороде приступят 14 мая
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К реконструкции Соборной площади в Белгороде приступят 14 мая 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ремонтировать Соборную площадь в Белгороде начнут 14 мая, сообщила пресс-служба мэрии.
Дизайн-проект благоустройства главной городской площади разработал АО Институт «Белгородгражданпроект».
По проекту на Соборной площади выложат 16 тысяч квадратных метров гранитной брусчатки и плитки, а также 1 050 квадратных метров бетонной плитки.
Все работы планируют завершить ко Дню города, 5 августа. Именно на Соборной площади горожане будут праздновать 75-летие освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
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