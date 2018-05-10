К реконструкции Соборной площади в Белгороде приступят 14 мая

Ремонтировать Соборную площадь в Белгороде начнут 14 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Дизайн-проект благоустройства главной городской площади разработал АО Институт «Белгородгражданпроект».

По проекту на Соборной площади выложат 16 тысяч квадратных метров гранитной брусчатки и плитки, а также 1 050 квадратных метров бетонной плитки.

Все работы планируют завершить ко Дню города, 5 августа. Именно на Соборной площади горожане будут праздновать 75-летие освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.