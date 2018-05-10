На месте завода «Красный богатырь» возведут многофункциональный комплекс

Проект планировки территории бывшего обувного завода «Красный богатырь» на востоке столицы планируется утвердить до конца 2018 года, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

По ее словам, рассматриваемая территория ограничена проектируемым проездом 1889, Богородским шоссе, улицей Богатырский мост, улицей Краснобогатырская и проектируемым проездом 422.

«Здесь планируется построить общественно-жилые комплексы со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в число которых входят два детских сада на 300 мест, и подземными паркингами. Площадь застройки составит около 388 тысяч квадратных метров», — сказала Княжевская.

Она отметила, что проектом предусмотрено также строительство школы на 1 тысяча 85 мест площадью около 16,9 тысяч квадратных метров, детского сада на 200 мест площадью порядка 4,5 тысяч квадратных метров и многофункционального комплекса с подземным паркингом площадью более 90,7 тысяч «квадратов».

Завод Московского товарищества резиновой мануфактуры был создан в 1887 году. В 1923 году завод получил название «Красный богатырь». С 1990-х годов производство сокращалось. В 2004 году предприятие было закрыто.