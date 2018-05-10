Часть квартир в ЖК на улице Расплетина в Москве отдадут под нужды реновации

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Часть квартир в новом жилом комплексе концерна «Крост» на улице Расплетина на северо-западе Москвы передадут под нужды реновации, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Расплетина, владение 3 (СЗАО) для нового строительства", — отмечается в пресс-релизе.

Как рассказали РИА Недвижимость, в пресс-службе Москомстройинвеста, инвестором строительства является ООО «ПСФ „Крост“.

В нем уточняется, что на рассматриваемом участке планируется строительство нового жилого комплекса суммарной поэтажной площадью 71 тысяча квадратных метров. При этом часть квартир суммарной площадью 4 тысячи квадратных метров инвестор обязуется передать городу для целей реновации жилого фонда, а еще 9 тысяч квадратных метров — городу для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.