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Часть квартир в новом жилом комплексе на ул. Расплетина передадут под нужды реновации
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Часть квартир в новом жилом комплексе на ул. Расплетина передадут под нужды реновации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Расплетина передадут под нужды реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройнивеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 мая 2018 г. согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Расплетина, вл. 3 (СЗАО) для нового строительства», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на рассматриваемом участке планируется строительство нового жилого комплекса суммарной поэтажной площадью 71 тыс. кв. м. «При этом часть квартир суммарной площадью 4 тыс. кв. м инвестор обязуется передать городу для целей реновации жилого фонда, а еще 9 тыс. кв. м — городу для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
В пресс-службе также отметили, что проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.
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