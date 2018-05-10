Калмыцкий премьер сохранил европейскую недвижимость

Опубликованы доходы главы Калмыкии и членов кабинета министров республики за прошлый год. Глава республики Алексей Орлова в 2017 году заработал 1,2 млн рублей, против 1,1 млн годом ранее. Он владеет земельным участком площадью 800 квадратных метров, домом на 380 квадратных метров и четырьмя автомобилями: Mercedes-Benz S500, ГАЗ-21, Land Rover и грузовиком ИПВ-6832А7.

Супруга Орлова, которая заработала 171 тыс. рубелй в 2017-м, задекларировала квартиру площадью 53 кв метра и автомобиль Infiniti-FX35. Все перечисленное имущество у четы Орловых было и годом ранее.