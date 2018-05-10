Власти Подмосковья рассказали о переселении граждан из аварийного жилья

Дома для переселения более двухсот жителей Подмосковья из аварийного жилищного фонда введены в эксплуатацию с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 10 мая.

«В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2019 годы» за четыре месяца текущего года построены и введены в эксплуатацию многоквартирные дома для переселения 208 жителей из 94 жилых помещений», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

Глава ведомства подчеркнул, что общая высвобождаемая площадь аварийного жилья составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.

Коломне. Новые дома расположены в Орехово-Зуевском районе, Клину, Егорьевске

Как напомнили в пресс-службе ведомства, адресная программа переселения граждан разделена на четыре этапа, два из которых уже реализованы. Программа рассчитана как на собственников аварийного жилья, так и на нанимателей. Преимущественно переселенцы получают квартиры в районах, в которых проживали, уточняется в сообщении.

В июне прошлого года сообщалось, что в Московской области за год расселят 920 аварийных жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров. На эти цели областной бюджет перечислит 3,4 миллиарда рублей, муниципалитеты — один миллиард.