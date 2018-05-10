Дома для переселения более 200 человек из аварийного жилья введены в Подмосковье в январе-апреле

Многоквартирные дома для переселения более 200 человек из аварийного жилья введены в эксплуатацию в Московской области в январе-апреле 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Руслана Тагиева.

«В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг.» за четыре месяца текущего года построены и введены в эксплуатацию многоквартирные дома для переселения 208 жителей из 94 жилых помещений. Общая высвобождаемая площадь аварийного жилищного фонда составляет порядка 4 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Коломна. В пресс-службе добавили, что введенные в эксплуатацию дома расположены в четырех муниципальных образованиях — Орехово-Зуевском и Клинском районах, городских округах Егорьевск

«Так, в Орехово-Зуевском районе будет расселено 45 граждан из 17 жилых помещений аварийной площадью 804,8 кв. м, которые размещены в д. 44 на ул. Октябрьская в городском поселении Ликино-Дулево и в д. 7 на ул. Юбилейная в сельском поселении Новинское. Также новые комфортабельные квартиры будут предоставлены 28 гражданам, проживающим в дер. Елгозино Клинского района, что позволит расселить 15 жилых помещений общей площадью 673,6 кв. м. Квартирами в новостройках будут обеспечены 68 граждан, проживающих в 29 жилых помещениях расселяемой аварийной площадью 739,5 кв. м в городском округе Егорьевск, Нечаевский пер., д. 3 и 67 граждан из 33 жилых помещений расселяемой площадью 1670,7 кв. м в городском округе Коломна на ул. Коммунальная д. 10б», — указано в сообщении.

Отмечается, что региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг.» разделена на четыре этапа, два из которых в настоящий момент уже реализовано. Программа рассчитана как на собственников аварийного жилья, так и на нанимателей. Преимущественно переселенцы получат квартиры в районах, в которых проживали. Общая площадь каждой из них будет соразмерна площади ранее занимаемой квартиры.