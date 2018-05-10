В центре Тюмени продают исторический памятник за 28,5 миллиона

Тюмени на продажу выставлен исторический памятник второй половины XIX века, Дом А. П. Россошных. Особняк оценен в 25 миллионов 500 тысяч рублей — более 64,3 тысячи за квадратный метр.

Объявление о продаже двухэтажного здания, расположенного по улице Володарского 20, было опубликовано на сайте N1.RU 25 апреля и обновлено сегодня, 10 мая.

«Здание находится в районе с развитой инфраструктурой и деловой активностью. Вместе со зданием продается нежилое строение (склад) общей площадью 23,7 кв.м. Здание и склад расположены на земельном участке (собственность), площадью 568,0 кв.м. Водоснабжение, отопление, канализация — центральное», — говорится в объявлении.

Общая площадь особняка — 442,6 квадратных метров. Сейчас в нем расположен офис компании «Сургутнефтегаз»

Фото: tumen. n1.ru