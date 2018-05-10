Суд отложил иск Промсвязьбанка к бизнес-центру в Москве

Арбитражный суд Москвы отложил на 20 июня рассмотрение иска проходящего санацию Промсвязьбанка о взыскании около 6,3 миллиарда рублей с ООО "Бережковский комплекс", владеющего бизнес-центром на Бережковской набережной в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание в четверг не состоялось из-за того, что материалы дела находятся в апелляционной инстанции. Промсвязьбанк обжаловал вынесенное на предыдущем заседании в марте определение арбитража Москвы, оставившего без рассмотрения иск в части требования обратить взыскание на заложенное имущество.
Как ранее пояснили представители сторон в суде, банк взыскивает задолженность по нескольким кредитным договорам. Истец просил также обратить взыскание на заложенное в обеспечение кредитов здание бизнес-центра, однако суд решил оставить иск в данной части без рассмотрения. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика, мотивированное несоблюдением банком претензионного порядка.
Иск поступил в арбитраж 30 января. Суд ранее отклонил ходатайство ответчика о привлечении к делу третьими лицами трех компаний-арендаторов помещений бизнес-центра.
Компания "Бережковский комплекс" в апреле подала заявление о своем банкротстве, оно будет рассмотрено 23 мая. Промсвязьбанк также потребовал банкротства должника, его заявление принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве, оно будет рассмотрено во вторую очередь.
Промсвязьбанк с середины декабря проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас владеет более 99,9% акций ПСБ. В дальнейшем банк будет передан Росимуществу, и его возглавит Петр Фрадков, который с 24 апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка. Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.