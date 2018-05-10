Ещё
Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Реновация промзон, по оценкам аналитиков компании, продлится еще минимум 10-15 лет. 70% объема перспективного строительства будет сконцентрировано в четырех административных округах: ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО. На территориях этих районов предполагается строительства 15,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Именно в этих округах расположены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития.
Так, в ЮВАО продолжится освоение промзоны «Грайвороново». В ВАО будут реорганизовывать промзоны «Руднево» и «Калошино», в ЮАО — южный и восточный участки ЗИЛ и промзону «Варшавское шоссе». В САО новые кварталы появятся на месте промзон «Коровино» и «Братцево».
В частности, в промзоне ЗИЛ планируется строительство еще 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в «Грайвороново» будет реализовано три крупных проекта общей площадью около 2 миллионов квадратов, в промзоне «Калошино» предполагается строительство нескольких ЖК общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
Вести.Ru: последние новости
Самое доступное вторичное жилье больше дешеветь не будет "Ашан" станет магазином дорогих продуктов Цены на первичном рынке вновь могут снизиться из-за запуска новых проектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»98
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение62
Ловушка для России: нефть уходит за $80517
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1349
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии190
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение