Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет

Реновация промзон, по оценкам аналитиков компании, продлится еще минимум 10-15 лет. 70% объема перспективного строительства будет сконцентрировано в четырех административных округах: ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО. На территориях этих районов предполагается строительства 15,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Именно в этих округах расположены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития.

Так, в ЮВАО продолжится освоение промзоны «Грайвороново». В ВАО будут реорганизовывать промзоны «Руднево» и «Калошино», в ЮАО — южный и восточный участки ЗИЛ и промзону «Варшавское шоссе». В САО новые кварталы появятся на месте промзон «Коровино» и «Братцево».

В частности, в промзоне ЗИЛ планируется строительство еще 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в «Грайвороново» будет реализовано три крупных проекта общей площадью около 2 миллионов квадратов, в промзоне «Калошино» предполагается строительство нескольких ЖК общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.