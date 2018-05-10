В Калининграде от газа отключили 150 квартир в 17 жилых домах

Такие цифры озвучила сегодня начальник регионального департамента жилищного контроля и надзора Маргарита Кузнецова во время брифинга в правительстве.

Больше всего отключений произошло после аварийных выездов. Основные причины — это утечки голубого топлива, отсутствие тяги в каналах для дыма и вентиляции, а также самовольная замена оборудования. Однако чаще всего газ в домах перекрывают из-за того, что люди не пускают специалистов в свои квартиры. Поэтому требования по инспектированию оборудования ужесточили. Теперь подобные проверки будут проводиться ежегодно.