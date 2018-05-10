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Пожар в Перекопском городке: двоих спасли, один — в больнице
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Пожар в Перекопском городке: двоих спасли, один — в больнице 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Ровно в полночь вспыхнул пожар в одной из квартир трехэтажного дома №13 в Перекопском городке. Спасатели прибыли на место спустя три минуты после вызова, однако квартира уже была вся заполнена дымом.
Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину 1960 года рождения, который получил ожоги и надышался угарным газом. Он был госпитализирован в БСП. Кроме того, из квартиры спасатели вывели еще двоих жителей, которые серьезно не пострадали.
Из-за сильного задымления здания весь подъезд (всего — 15 человек) жилого дома был эвакуирован, на улицу посреди ночи вывели и маленьких детей.
Полностью справиться с огнём спасателям МЧС удалось только к часу ночи. Причиной пожара стало возгорание внутренней отделки квартиры в результате короткого замыкания.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единиц техники и 11 человек.
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