Пожар в Перекопском городке: двоих спасли, один — в больнице

Ровно в полночь вспыхнул пожар в одной из квартир трехэтажного дома №13 в Перекопском городке. Спасатели прибыли на место спустя три минуты после вызова, однако квартира уже была вся заполнена дымом.

Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину 1960 года рождения, который получил ожоги и надышался угарным газом. Он был госпитализирован в БСП. Кроме того, из квартиры спасатели вывели еще двоих жителей, которые серьезно не пострадали.

Из-за сильного задымления здания весь подъезд (всего — 15 человек) жилого дома был эвакуирован, на улицу посреди ночи вывели и маленьких детей.

Полностью справиться с огнём спасателям МЧС удалось только к часу ночи. Причиной пожара стало возгорание внутренней отделки квартиры в результате короткого замыкания.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единиц техники и 11 человек.